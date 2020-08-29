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На Филиппинах неизвестные расстреляли колону мотоциклистов: погибло восемь человек

На Филиппинах неизвестные расстреляли колону мотоциклистов: погибло восемь человек
Обновлено 19:18 Сегодня Телеграф Philstar Фото: Твиттер
По крайней мере восемь человек были убиты в результате стрельбы в южной филиппинской провинции Котабато около полудня в субботу.

По словам местных официальных лиц, мужчины находились в колонне мотоциклов, ехавших по дороге в городе Кабачан, когда произошла стрельба.

В настоящее время проводится расследование с целью выяснения мотивов нападения и установления личности жертв.

Полиция до сих пор не сделала официального заявления об инциденте.

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Как пишет местное издание Philstar, погибшие направлялись во внутренние районы Барангая-Аринггая, когда вооруженные люди, устроившие засаду на обочине, открыли огонь.

Впрочем, местные власти заявили, что инцидент больше походил на перестрелку между погибшими и полицейскими.

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Филиппины, Стрельба.

Автор:

Телеграф
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