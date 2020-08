В Швеции иммигранты устроили беспорядки после того, как ультраправые сожгли Коран (Фото, Видео)

Как сообщила в субботу полиция, протестующие бросали горящими предметами в полицейских и спасателей, в результате чего несколько правоохранителей получили легкие ранения.

Всего было задержано около 15 нарушителей общественного порядка.

Muslim rioters in Malmo are attacking police officers with rocks. pic.twitter.com/X2HNhu4enr

По сообщению информационного агентства TT, ультраправые сожгли Коран недалеко от района, где проживают в основном иммигранты. Видео своего деяния они распространили в Интернете.

Muslims are rioting in Malmo because someone set fire to the Koran. pic.twitter.com/Fradmku9Te

