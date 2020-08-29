Скачать
Суббота, 29.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в столице: за сутки от заболевания скончались 6 человек
Коронавирус в столице: за сутки от заболевания скончались 6 человек
Войска НАТО в Балтике: в Альянсе ответили на обвинения Лукашенко в "гибридной войне"
Войска НАТО в Балтике: в Альянсе ответили на обвинения Лукашенко в "гибридной войне"
Ведущий полузащитник покинул Интер
Ведущий полузащитник покинул Интер
Аккаунт Epic Games исчез из App Store
Аккаунт Epic Games исчез из App Store

В Швеции иммигранты устроили беспорядки после того, как ультраправые сожгли Коран (Фото, Видео)

В Швеции иммигранты устроили беспорядки после того, как ультраправые сожгли Коран (Фото, Видео)
Обновлено 15:28 Сегодня Телеграф Bloomberg Фото: Твиттер
Члены ультраправых организаций сожгли Коран в городе Мальмё на юге Швеции, после этого более 300 человек вышли на протесты и организовали беспорядки.

Как сообщила в субботу полиция, протестующие бросали горящими предметами в полицейских и спасателей, в результате чего несколько правоохранителей получили легкие ранения. 

Всего было задержано около 15 нарушителей общественного порядка. 

По сообщению информационного агентства TT, ультраправые сожгли Коран недалеко от района, где проживают в основном иммигранты. Видео своего деяния они распространили в Интернете. 

Протесты в Швеции Протесты в Мальмё

50-й день протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы (Видео)

Позже трое человек были арестованы по подозрению в разжигании ненависти на этнической и межрелигиозной почве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Швеция, Протесты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заморозите - никакой пользы не будет: какие овощи не стоит замораживать
02 29 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Третий (Ореховый) Спас 2020: красивые поздравления и открытки
04 Украинский футболист рассказал, как у него в Шахтере отобрали медаль Кубка УЕФА и отдали бразильцу (Видео)
05 Какие продукты нельзя кушать мужчинам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВД: Число задержанных на протестах в Беларуси в пятницу составило 32 человека
МВД: Число задержанных на протестах в Беларуси в пятницу составило 32 человека
COVID-19: в Берлине проходит массовая акция протеста
COVID-19: в Берлине проходит массовая акция протеста
50-й день протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы (Видео)
50-й день протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы (Видео)
Умер 43-летний актер Чедвик Боузман: реакция звезд киновселенной Marvel (Фото)
Умер 43-летний актер Чедвик Боузман: реакция звезд киновселенной Marvel (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь