50-й день протестов: жители Хабаровска вновь вышли на улицы (Видео)

В Хабаровске люди вновь вышли на улицы в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, а также против действий президента РФ Владимира Путина.

Это уже 50-я акция протеста в городе с участием более 1200 граждан, пишет Радио Свобода.

Люди скандировали "Путин, выпей чаю", проходя маршем по главной улице Хабаровска, имея в виду отравление Навального (по мнению штаба оппозиционера, ему могли подсыпать яд в чай – ред.).

50 дней Хабаровск мирно выходит на улицы и требует справедливости. А в ответ от власти - тишина pic.twitter.com/QiGGhtq4ye — Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 29, 2020

Некоторые из участников колонны высказались в поддержку демонстрантов в Беларуси, которые тоже выходят на протесты – из-за фальсификации выборов Лукашенко.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.

После этого Фургала отправили в Москву, где суд отправил его под арест на два месяца.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия".