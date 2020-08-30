Нападение на КПП в Индии: погиб полицейский, трех боевиков ликвидировано

В индийском штате Джамму и Кашмир в ночь на воскресенье произошла перестрелка между полицией и членами незаконных вооруженных формирований. Вследствие столкновения погиб один полицейский и трое боевиков.

Местное издание ZeeNews отмечает, что боевики связаны с базирующейся в Пакистане террористической группировкой Laskhar-e-Taiba. Личности убитых террористов выясняются.

Столкновения произошли после того, как боевики обстреляли правоохранителей на контрольно-пропускном пункте в районе Пантачоук в Шринагаре.

Сотрудники сил безопасности оцепили этот район и начали поисковую операцию. Во время обысков боевики снова открыли огонь, что и привело к столкновению.

"Когда полицейские оцепили дом, в котором предположительно скрывались террористы, те открыли огонь по поисковому отряду. Объединенная группа ответила на стрельбу, и началась схватка", - сказал изданию представитель полиции.

Источники в полиции сообщили, что предположительно в районе столкновения могут скрываться еще 2-3 террориста. Их поиски продолжаются.

Как известно, борьба за Кашмир продолжается с тех пор, как в 1947 году Великобритания предоставила независимость своей бывшей колонии, которая по религиозному признаку разделилась на индуистскую Индию и мусульманский Пакистан.

Границы между ними нет только в Кашмире, однако там существует так называемая линия контроля. Регион населен преимущественно мусульманами, а подконтрольная Индии его часть – единственный в стране штат, где индуисты находятся в меньшинстве.