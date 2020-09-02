В Камбодже скончался главный тюремщик "красных кхмеров", обвиняемый в убийстве 16 тысяч человек

Каингу Геку Иву, известному как Дуч, было 77 лет, и он отбывал пожизненный срок за военные преступления и преступления против человечности.
Он скончался в больнице в Камбодже рано утром в среду.
Дуч был госпитализирован после того, как у него возникли проблемы с дыханием.
Суд над Дучем состоялся в 2009 году, он был первым высокопоставленным представителем красных кхмеров, который предстал перед трибуналом ООН,
В конце 1970-х гг. правление режима "красных кхмеров" привело к гибели 1,7 миллиона человек, что составляло четверть населения Камбоджи в то время.
Командир сверхсекретной тюрьмы Туол Сленг под кодовым названием S-21 был одним из немногих бывших красных кхмеров, кто признал хотя бы частичную ответственность за свои действия
Мужчины, женщины и дети, которых считали врагами режима или не подчинялись приказам, были отправлены в тюрьмы и подвергнуты пыткам, лишь немногие из них выжили.
"Все, кто был арестован и отправлен в S-21, уже считались мертвыми", - заявил Дуч в апреле 2009 года.