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В Камбодже скончался главный тюремщик "красных кхмеров", обвиняемый в убийстве 16 тысяч человек

В Камбодже скончался главный тюремщик "красных кхмеров", обвиняемый в убийстве 16 тысяч человек
Обновлено 05:20 Сегодня Телеграф AP Фото: Твиттер
В возрасте 77 лет скончался главный тюремщик "красных кхмеров", руководивший пытками и убийствами 16 тысяч камбоджийцев.

Каингу Геку Иву, известному как Дуч, было 77 лет, и он отбывал пожизненный срок за военные преступления и преступления против человечности.

Он скончался в больнице в Камбодже рано утром в среду.

Дуч был госпитализирован после того, как у него возникли проблемы с дыханием.  

Суд над Дучем состоялся в 2009 году, он был первым высокопоставленным представителем красных кхмеров, который предстал перед трибуналом ООН,

В конце 1970-х гг. правление режима "красных кхмеров" привело к гибели 1,7 миллиона человек, что составляло четверть населения Камбоджи в то время.

Командир сверхсекретной тюрьмы Туол Сленг под кодовым названием S-21 был одним из немногих бывших красных кхмеров, кто признал хотя бы частичную ответственность за свои действия

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Мужчины, женщины и дети, которых считали врагами режима или не подчинялись приказам, были отправлены в тюрьмы и подвергнуты пыткам, лишь немногие из них выжили.

"Все, кто был арестован и отправлен в S-21, уже считались мертвыми", - заявил Дуч в апреле 2009 года.

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Камбоджа, Красные кзмеры.

Автор:

Телеграф
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