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Протесты в Китае: жители Внутренней Монголии вышли на улицы в защиту родного языка

Протесты в Китае: жители Внутренней Монголии вышли на улицы в защиту родного языка
03:28 Сегодня Телеграф Aljazeera Фото: Твиттер
Десятки тысяч людей в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая вышли на протесты против новой учебной программы, которая, как они опасаются, уничтожит культуру их меньшинств.

Изменение учебной программы во Внутренней Монголии, было объявлено в июне, но вступило в силу во вторник. Согласно ним, все школы для этнических меньшинств в регионе теперь должны будут преподавать основные предметы - политику, историю, язык и литературу - на мандаринском, а не на монгольском языке. Подобные меры КНР предпринимает в Тибете и Синьцзяне для ассимиляции местных культурных меньшинств.   

Согласно видеоклипам, предоставленным жителями AFP, массовые демонстрации с участием родителей, студентов и простых граждан вспыхнули по всему региону, а тысячи студентов бойкотировали занятия. 

Во вторник несколько двуязычных школ-интернатов в Лиге Хинган и близлежащем городе Тонглиао были окружены сотнями силовиков, которые не давали учащимся покинуть территорию школы.

По словам местных жителей, несколько родителей были избиты и арестованы полицией поздно вечером в понедельник во время демонстрации у школы в Хорчин-Юицяньци.

Родители также столкнулись с массовым давлением со стороны полиции, которые потребовали отправить детей в школу, а ученикам угрожали отчислением, если они откажутся посещать занятия.

Энгэбату Тогочог, директор нью-йоркской неправительственной организации "Организация по правам человека Южной Монголии", назвал протесты "движением сопротивления гражданского неповиновения", распространившимся по всей Внутренней Монголии.

В этом районе проживает более четырех миллионов этнических монголов - около 16 процентов населения региона.

"Родители отказываются отправлять своих детей в школы, в которых китайский язык является единственным языком обучения", - сказал он.

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Это единственный регион в мире, в котором используется традиционная монгольская письменность, поскольку Монголия под советским влиянием приняла кириллицу.

На протяжении десятилетий в региональной двуязычной учебной программе для школ этнических меньшинств предлагался полный спектр предметов, преподаваемых на монгольском языке, а также уроки китайского, английского и корейского языков.

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Китай, Протесты, Внутренняя Монголия.

Автор:

Телеграф
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