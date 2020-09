Протесты в Китае: жители Внутренней Монголии вышли на улицы в защиту родного языка

Десятки тысяч людей в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая вышли на протесты против новой учебной программы, которая, как они опасаются, уничтожит культуру их меньшинств.

Изменение учебной программы во Внутренней Монголии, было объявлено в июне, но вступило в силу во вторник. Согласно ним, все школы для этнических меньшинств в регионе теперь должны будут преподавать основные предметы - политику, историю, язык и литературу - на мандаринском, а не на монгольском языке. Подобные меры КНР предпринимает в Тибете и Синьцзяне для ассимиляции местных культурных меньшинств.

Согласно видеоклипам, предоставленным жителями AFP, массовые демонстрации с участием родителей, студентов и простых граждан вспыхнули по всему региону, а тысячи студентов бойкотировали занятия.

Во вторник несколько двуязычных школ-интернатов в Лиге Хинган и близлежащем городе Тонглиао были окружены сотнями силовиков, которые не давали учащимся покинуть территорию школы.

#BREAKING Inner Mongolia demonstration update, the school refuses to let students leave the school grounds.#China pic.twitter.com/WHYbmqyH2r — Harry Chen PhD (@HarryChenPhD1) August 30, 2020

По словам местных жителей, несколько родителей были избиты и арестованы полицией поздно вечером в понедельник во время демонстрации у школы в Хорчин-Юицяньци.

Родители также столкнулись с массовым давлением со стороны полиции, которые потребовали отправить детей в школу, а ученикам угрожали отчислением, если они откажутся посещать занятия.

Tension is running high in Inner Mongolia Autonomous Region in China amid ethnic Mongols protesting against restrictions on obtaining education in Mongolian language... pic.twitter.com/kvG8WxD9z2 — Bilguun Batjargal (@Bilguun_beku) August 29, 2020

Энгэбату Тогочог, директор нью-йоркской неправительственной организации "Организация по правам человека Южной Монголии", назвал протесты "движением сопротивления гражданского неповиновения", распространившимся по всей Внутренней Монголии.

В этом районе проживает более четырех миллионов этнических монголов - около 16 процентов населения региона.

"Родители отказываются отправлять своих детей в школы, в которых китайский язык является единственным языком обучения", - сказал он.

On Aug. 31, military armored vehicles appeared on the streets of Inner Mongolia, amidst strong protests from Mongolian students and parents against the #CCP's policy to cancel Mongolian language instruction.#MongolianLanguage #InnerMongolia #culturalgenocide pic.twitter.com/6bqY5l2dqG — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) September 1, 2020

Это единственный регион в мире, в котором используется традиционная монгольская письменность, поскольку Монголия под советским влиянием приняла кириллицу.

На протяжении десятилетий в региональной двуязычной учебной программе для школ этнических меньшинств предлагался полный спектр предметов, преподаваемых на монгольском языке, а также уроки китайского, английского и корейского языков.