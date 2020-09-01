Студенческие протесты: в Минске силовики задержали нескольких журналистов

Во время протестов в Минске 1 сентября, белорусские силовики задержали нескольких журналистов, а также несколько десятков студентов. Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности на улице Кирова возле стадиона "Динамо" в Минске задержали журналистов портала Tut.by Надежду Калинину и Алексея Судникова, фотокорреспондента БелаПАН Андрея Шавлюгу и независимого журналиста Василия Семашко.

Там же силовики задержали несколько студентов, которые шли колонной. Другие студенты смогли убежать.

Tut.by сообщает, что журналистов сейчас везут в УВД: по словам сотрудников полиции, "проверяют их аккредитацию".

Также во время студенческого марша были задержаны сотрудники "Комсомольской правды" в Беларуси: фотограф Святослав Зоркий, оператор Никита Недоверков и корреспондент Мария Елешевич.

ОМОН в Минске жестко разогнал протест студентов. По ссылке фотографии, видео и он-лайн трансляция о событиях в Белоруссии: https://t.co/pexJD7LHmi pic.twitter.com/1wU9ZU3VaJ — Радио Свобода (@SvobodaRadio) September 1, 2020

Российское информагентство "РИА Новости" пишет, что один из задержанных в Минске журналистов был их корреспондентом.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В МИД Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".