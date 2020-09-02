"Цифровая война": Индия запретила более сотни китайских мобильных приложений

На фоне роста напряженности на границе, Индия наложила запрет на использование в стране 118 популярных приложений, произведенных в Китае.

Так, среди новых запрещенных приложений есть популярная онлайн-игра PUBG, а также аппликация для знакомств Baidu. Об этом сообщает BBC.

Ранее же индийское правительство из соображений национальной безопасности запретило 59 приложений, которые имеют страну происхождения Китай - в том числе знаменитую и очень популярную в Индии соцсеть TikTok.

Стоит отметить, что такая "цифровая война" Индии против китайского софта происходит на фоне напряженной ситуации на китайско-индийской границе в Гималаях.

Как сообщалось, в июне там произошли столкновения между военными двух стран, которые завершились гибелью не менее 20 индийских солдат.

Согласно спутниковым снимкам, Китай построил на этом участке границы новые оборонительные сооружения.