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"Цифровая война": Индия запретила более сотни китайских мобильных приложений

"Цифровая война": Индия запретила более сотни китайских мобильных приложений
Обновлено 23:36 Сегодня Телеграф Укринформ
На фоне роста напряженности на границе, Индия наложила запрет на использование в стране 118 популярных приложений, произведенных в Китае.

Так, среди новых запрещенных приложений есть популярная онлайн-игра PUBG, а также аппликация для знакомств Baidu. Об этом сообщает BBC.

Ранее же индийское правительство из соображений национальной безопасности запретило 59 приложений, которые имеют страну происхождения Китай - в том числе знаменитую и очень популярную в Индии соцсеть TikTok.

Стоит отметить, что такая "цифровая война" Индии против китайского софта происходит на фоне напряженной ситуации на китайско-индийской границе в Гималаях.

Как сообщалось, в июне там произошли столкновения между военными двух стран, которые завершились гибелью не менее 20 индийских солдат.

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Согласно спутниковым снимкам, Китай построил на этом участке границы новые оборонительные сооружения.

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Индия, Китай.

Автор:

Телеграф
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