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Береговая охрана Японии ищет пропавшее судно с 5,8 тысяч коров на борту

Береговая охрана Японии ищет пропавшее судно с 5,8 тысяч коров на борту
Обновлено 00:37 Сегодня Телеграф Синьхуа Фото: Твиттер
Береговая охрана Японии начала поисковую операцию после того, как грузовое судно с 43 членами экипажа и около 5800 голов крупного рогатого скота на борту пропало без вести неподалеку от острова Амами-Осима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.

По данным береговой охраны, корабль Gulf Livestock 1 отправил сигнал бедствия около 1:45 по местному времени, когда он находился примерно в 185 км к западу от острова Амами-Осима.

Водоизмещение судна составляет почти 12 тысяч тонн. Оно зарегистрировано в Панаме. 

Члены экипажа судна состоят из двух австралийцев, двух новозеландцев и 39 филиппинцев, включая капитана.

Береговая охрана направила в этот район патрульные катера для поиска судна, которое 14 августа покинуло Новую Зеландию и должно было прибыть в Китай в следующую пятницу.

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По данным метеостанции в Кагосиме, плохая погода с сильным ветром и проливным дождем произошла в районе около 2:00 утра среды по местному времени из-за тайфуна Майсак.

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Все по теме:

Япония, Стихийное бедствие, Кагосима, Gulf Livestock 1.

Автор:

Телеграф
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