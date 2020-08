Рыболовное судно затонуло у берегов Китая: 12 человек пропали без вести

По данным провинциального морского спасательного центра, по состоянию на 10 часов утра воскресенья 12 человек числятся пропавшими без вести.

Лодка, зарегистрированная в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь, затонула около 4 часов утра в водах недалеко от острова Пинтань

Два человека были найдены и спасены.

12 missing, 2 rescued after a fishing boat carrying 14 crew members collided with another ship and sank in waters near the Pingtan Island of southeast China's #Fujian Province early Sunday. Rescue work is underway. pic.twitter.com/jYLjczhZJJ

— People's Daily, China (@PDChina) August 30, 2020