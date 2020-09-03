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СМИ: на границе Индии и Китая убит индийский военнослужащий

СМИ: на границе Индии и Китая убит индийский военнослужащий
Обновлено 02:25 Сегодня Телеграф Aljazeera
Военнослужащий спецназа Индии погиб во время пограничного конфликта на границе с Китаем в Гималаях

За последние 48 часов на оспариваемых территориях между Индией и Китаем произошло два столкновения, по данным AFP, в первом из них погиб индийский военнослужащий тибетского происхождения.

Индия и Китай обвинили друг друга в попытке пересечь их неофициальную границу в районе Ладакх в попытке захватить территорию.

Правительство Индии не прокомментировало сообщения о смерти. 

Как сообщает AFP о смерти солдата тибетского происхождения сообщила Намгьял Долкар Лхагьяри, член тибетского парламента в изгнании. Тем не менее, она не стала называть имя погибшего. 

По ее словам, в ходе операции был ранен еще один член Специальных пограничных войск, в состав которых, как сообщается, входят многие этнические тибетцы, выступающие против притязаний Китая на их родной регион.

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Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила в среду, что ни один индийский военнослужащий не погиб во время столкновения на границе.

Две самые густонаселенные страны мира направили в регион десятки тысяч солдат после жестокого сражения 15 июня, которое велось деревянными дубинками и кулаками.

Индия заявила, что 20 солдат были убиты. Китай признал потери, но не привел цифр.

Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях.

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Индия, Китай, Гималаи.

Автор:

Телеграф
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