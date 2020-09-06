На Японию снова обрушился мощнейший тайфун

В Японии зафиксировали второй мощный тайфун, который разрушил дома, а также привел к перебоям с электроэнергией. Об этом сообщает на AP News.

"Второй мощный тайфун, который зафиксировали в Японии за неделю, вызвал в воскресенье сильный ветер и дожди на южных островах. Сорвал крыши домов, оставив их без электроэнергии", - говорится в сообщении.

По информации метеорологов, осадки "могут быть настолько сильными, как ведро с водой, которое мгновенно вылили на голову".

"За несколько дней до этого вышли предупреждения, чтобы люди были готовы спрятаться и чтобы они запасались едой и водой", - добавили в сообщении.

Также чиновники заявляли, что есть угроза разлива нескольких рек.

"Предупреждение об эвакуации было выдано более 50 тысячам человек", - добавили в сообщении.

Ранее к юго-западным регионам Японии вдоль Марианских островов движется тайфун Хайшэн, который приблизится к японскому побережью с 6 по 7 сентября.