На Японию снова обрушился мощнейший тайфун

"Второй мощный тайфун, который зафиксировали в Японии за неделю, вызвал в воскресенье сильный ветер и дожди на южных островах. Сорвал крыши домов, оставив их без электроэнергии", - говорится в сообщении.
По информации метеорологов, осадки "могут быть настолько сильными, как ведро с водой, которое мгновенно вылили на голову".
"За несколько дней до этого вышли предупреждения, чтобы люди были готовы спрятаться и чтобы они запасались едой и водой", - добавили в сообщении.
Также чиновники заявляли, что есть угроза разлива нескольких рек.
"Предупреждение об эвакуации было выдано более 50 тысячам человек", - добавили в сообщении.
Ранее к юго-западным регионам Японии вдоль Марианских островов движется тайфун Хайшэн, который приблизится к японскому побережью с 6 по 7 сентября.