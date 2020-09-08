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Эскалация конфликта в Гималаях: Китай обвинил армию Индии во "вторжении"

Эскалация конфликта в Гималаях: Китай обвинил армию Индии во "вторжении"
Обновлено 06:51 Сегодня Телеграф Bloomberg
КНР обвинила армию Индии в том, что она "вторглась на территорию Китая" на границе в Гималаяях. Это произошло через несколько дней после того, как министры обороны стран согласились снизить напряженность в регионе.

Индийские войска якобы "незаконно пересекли Линию фактического контроля на южном берегу Пангонг Цо и произвели предупредительные выстрелы в сторону патрулирующих сил Китая", - заявил во вторник старший полковник Чжан Шуили, представитель командования Западного театра военных действий Народно-освободительной армии.

"Китайские войска были вынуждены принять контрмеры для стабилизации ситуации", - добавил Чжан, не вдаваясь в подробности.

Он также отметил, что такое поведение Индии привело к эскалации напряжения 

"Это серьезная военная провокация", - сказал он.

Заявления прозвучали всего через несколько дней после того, как министр обороны Индии Раджнат Сингх и его китайский коллега генерал Вей Фенхе согласились снизить напряженность после "откровенных и углубленных переговоров" в Москве.

Пангонг Цо - ледниковое озеро на высоте 14 000 футов (4300 метров) в западной части оспариваемой территории Кашмира.

Многим раундам военных переговоров на высоком уровне не удалось положить конец многомесячному противостоянию.

Индия и Китай перебросили тысячи солдат, танки, артиллерийские орудия и истребители близко к границе с момента начала их противостояния в мае.

Индия присоединилась к "элитному клубу" стран, имеющих гиперзвуковые технологии

Индийско-китайские отношения прописаны в двустороннем соглашении от 1954 года. Тем не менее страны до сих пор не смогли урегулировать территориальные споры в отношении двух регионов - Аксай Чин и Аруначал-Прадеш, которые согласно Симлской конвенции 1914 года отошли от Тибета к Британской Индии. В 1962 году в результате пограничной войны китайские войска заняли Аскай Чин - территорию общей площадью 38 тыс. кв. км. Однако Индия до сих пор претендует на нее, утверждая, что это часть ее провинции Ладакх.

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Индия, Китай.

Автор:

Телеграф
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