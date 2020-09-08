Индия присоединилась к "элитному клубу" стран, имеющих гиперзвуковые технологии

В понедельник Индия успешно провела летные испытания демонстратора гиперзвуковых технологий (HSTDV) с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который станет основой для гиперзвуковых крылатых ракет следующего поколения.

Об этом сообщает Организация оборонных исследований и разработок страны (DRDO).

По данным индийского правительства, HSTDV оснащен прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способен развивать скорость в шесть раз превышающую скорость звука и подниматься на высоту 20 миль (32 км) всего за 20 секунд.

HSTDV может использоваться как основа для крылатых ракет большой дальности, так и в гражданских целях, в основном для запуска спутников.

"Сегодня в исторической миссии Индия успешно провела летные испытания демонстратора гиперзвуковых технологий (HSTDV), что стало гигантским скачком в отечественных оборонных технологиях и важной вехой на пути к становлению сильной и самостоятельной Индии", - сказано в сообщении DRDO в Твиттере.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поздравил ученых DRDO с успешным летным испытанием, назвав его "знаменательным достижением" на пути к реализации правительственной концепции "самостоятельной Индии", заключающейся в уменьшении зависимости страны от импорта и наращивании инвестиций в собственные технологии.

India successfully test fires hypersonic technology demonstrator vehicle, Defence Minister Rajnath Singh says, "proud moment".#India Credit : https://t.co/SAlhpeDct1 pic.twitter.com/JR2gvNBdrY — m-Indicator - Mumbai Local (@m_indicator) September 8, 2020

Отметим, что на сегодняшний день только три страны мира заявили о ведущихся разработках в сфере гиперзвукового оружия. Это США, Россия и Китай.