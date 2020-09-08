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Индия присоединилась к "элитному клубу" стран, имеющих гиперзвуковые технологии

Индия присоединилась к "элитному клубу" стран, имеющих гиперзвуковые технологии
05:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В понедельник Индия успешно провела летные испытания демонстратора гиперзвуковых технологий (HSTDV) с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который станет основой для гиперзвуковых крылатых ракет следующего поколения.

Об этом сообщает Организация оборонных исследований и разработок страны (DRDO). 

По данным индийского правительства, HSTDV оснащен прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способен развивать скорость в шесть раз превышающую скорость звука и подниматься на высоту 20 миль (32 км) всего за 20 секунд.

HSTDV может использоваться как основа для крылатых ракет большой дальности, так и в гражданских целях, в основном для запуска спутников.

"Сегодня в исторической миссии Индия успешно провела летные испытания демонстратора гиперзвуковых технологий (HSTDV), что стало гигантским скачком в отечественных оборонных технологиях и важной вехой на пути к становлению сильной и самостоятельной Индии", - сказано в сообщении DRDO в Твиттере.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поздравил ученых DRDO с успешным летным испытанием, назвав его "знаменательным достижением" на пути к реализации правительственной концепции "самостоятельной Индии", заключающейся в уменьшении зависимости страны от импорта и наращивании инвестиций в собственные технологии.

В США разрешили использование первого малого модульного реактора

Отметим, что на сегодняшний день только три страны мира заявили о ведущихся разработках в сфере гиперзвукового оружия. Это США, Россия и Китай. 

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Все по теме:

Индия, Гиперзвуковое оружие, HSTDV.

Автор:

Телеграф
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