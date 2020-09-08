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В США разрешили использование первого малого модульного реактора

В США разрешили использование первого малого модульного реактора
Обновлено 04:36 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
В США одобрили использование первого малого модульного ядерного реактора. Конструкция рассчитана на 50 мегаватт энергии, но в будущем эти показатели будут улучшены.

Комиссия по ядерному регулированию США разрешила использовать первый малый модульный реактор NuScale. Это самый маленький реактор в мире — в несколько десятков раз меньше чем те, которые используются в современных электростанциях. Благодаря своей модульной конструкции NuScale проще использовать, при этом его конструкция безопасна даже в случае ошибок и проблем в работе. Их также можно производить на заводе, а потом транспортировать на место строительство электростанции.

"Безопасность, конечно, является одним из главных приоритетов, когда речь заходит об атомной энергетике, и используемые сегодня электростанции работают по строгим правилам, которые, как правило, считаются гораздо более безопасными, чем электростанции старшего поколения. Новое устройство еще больше увеличит безопасность и позволит работать с устройством на гораздо меньшем пространстве", — отметили исследователи.

Реактор NuScale Power представляет собой стальной цилиндр высотой 23 м и шириной 5 м. Внутри находятся урановые топливные стержни, которые с помощью цепной ядерной реакции нагревают воду во внутреннем контуре. Через теплообменник нагретая вода передает температуру во внешний паровой контур. Пар приводит в движение турбину, генерирующую электроэнергию. В процессе работы пар охлаждается и капли воды вновь попадают обратно во внутренний контур.

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Стандартная АЭС такого типа будет состоять из 12 малых реакторов. По словам разработчиков, малые реакторы гораздо безопаснее обычных. Кроме того, они могут использоваться в небольших городах, на промышленных объектах и подводных лодках. Весь модуль погружается в воду, помогая контролировать избыточное тепло, и если какая-либо часть реактора выходит из строя, то реактор опускается в безопасную среду, чтобы предотвратить катастрофу.

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Все по теме:

Энергетика, США, Ядерный реактор, NuScale.

Автор:

Телеграф
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