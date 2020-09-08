В США разрешили использование первого малого модульного реактора

В США одобрили использование первого малого модульного ядерного реактора. Конструкция рассчитана на 50 мегаватт энергии, но в будущем эти показатели будут улучшены.

Комиссия по ядерному регулированию США разрешила использовать первый малый модульный реактор NuScale. Это самый маленький реактор в мире — в несколько десятков раз меньше чем те, которые используются в современных электростанциях. Благодаря своей модульной конструкции NuScale проще использовать, при этом его конструкция безопасна даже в случае ошибок и проблем в работе. Их также можно производить на заводе, а потом транспортировать на место строительство электростанции.

"Безопасность, конечно, является одним из главных приоритетов, когда речь заходит об атомной энергетике, и используемые сегодня электростанции работают по строгим правилам, которые, как правило, считаются гораздо более безопасными, чем электростанции старшего поколения. Новое устройство еще больше увеличит безопасность и позволит работать с устройством на гораздо меньшем пространстве", — отметили исследователи.

Реактор NuScale Power представляет собой стальной цилиндр высотой 23 м и шириной 5 м. Внутри находятся урановые топливные стержни, которые с помощью цепной ядерной реакции нагревают воду во внутреннем контуре. Через теплообменник нагретая вода передает температуру во внешний паровой контур. Пар приводит в движение турбину, генерирующую электроэнергию. В процессе работы пар охлаждается и капли воды вновь попадают обратно во внутренний контур.

Стандартная АЭС такого типа будет состоять из 12 малых реакторов. По словам разработчиков, малые реакторы гораздо безопаснее обычных. Кроме того, они могут использоваться в небольших городах, на промышленных объектах и подводных лодках. Весь модуль погружается в воду, помогая контролировать избыточное тепло, и если какая-либо часть реактора выходит из строя, то реактор опускается в безопасную среду, чтобы предотвратить катастрофу.