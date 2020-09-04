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Рекорд Starlink: интернет от SpaceX достиг скорости 100 мегабит в секунду

Рекорд Starlink: интернет от SpaceX достиг скорости 100 мегабит в секунду
20:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com
Система спутникового интернета Starlink от компании SpaceX показала скорость скачивания на уровне 100 мегабит в секунду.

Накануне компания SpaceX запустила очередную - 12-ю по счету - партию спутников системы Starlink: всего - 60 космических аппаратов. В рамках пуска в компании Илона Маска поделились некоторыми подробностями о работе системы.

По словам комментатора трансляции Кейт Тайс, полученные результаты оказались "очень хорошими". Благодаря тестам инженеры выяснили, что сеть обеспечивает "сверхнизкую задержку" и скорость скачивания более 100 мегабит в секунду: это позволяет играть в онлайн-игры и смотреть сразу несколько фильмов в HD-формате. Скорости по-прежнему не такие высокие, как было заявлено SpaceX, но несколько выше, чем в рамках более раннего тестирования.

Напомним, в августе компания обнародовала первые результаты тестов спутникового интернета. Тогда скорость скачивания колебалась от 35,5 до 60,2 мегабита в секунду. Средняя задержка по итогам серии тестов составляла порядка 30-40 мс, в отдельных случаях достигая 90 мс.

Starlink

Результаты более раннего тестирования Starlink

SpaceX полномерно расширяет космическую группировку. После недавнего запуска количество спутников Starlink на орбите превысило 700: больше, чем необходимо для обеспечения "начальных операционных возможностей", и близко к отметке в 800, которая позволит иметь "существенные операционные возможности". В итоге численность спутников системы Starlink должна составить примерно 12 тысяч.

Starlink

Группировка Starlink, Фаза 1, первая орбитальная оболочка: 72 орбиты по 22 в каждой, 1584 спутника на высоте 550 км

Спутники Starlink - относительно небольшие космические аппараты массой примерно 260 килограммов. Они имеют электростатические двигатели, работающие на эффекте Холла, с использованием криптона. Благодаря двигателям спутники могут поднимать орбиты, маневрировать и сходить с орбиты в конце отведенного им срока существования.

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В итоге компания SpaceX намерена обеспечить высокоскоростной широкополосный доступ в интернет жителям регионам, где он был ненадежным, дорогим или же отсутствовал в принципе. Ранее стало известно, что коммерческие услуги по доступу в интернет по всему миру компания Илон Маска планирует предоставить к 2021-му.

Похожую систему ранее намеревалась создать британская OneWeb. В 2019-2020 годах она успешно запустила первые партии спутников, однако уже в этом марте компания объявила о банкротстве. OneWeb рассчитывала в обозримом будущем получить крупное финансирование, однако на пути встали глобальные экономические трудности, связанные с пандемией коронавируса.

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SpaceX, Илон Маск, Starlink.

Автор:

Телеграф
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