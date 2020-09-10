Покушение на вице-президента: по меньшей мере 10 человек погибли после взрыва в Кабуле (Видео)

В столице Афганистана прогремел взрыв,в результате которого погибло по меньшей мере 10 человек, еще минимум 31 человек получил ранения.

Взрывное устройство было заложено в тележке, стоявшей на обочине дороги. Оно было приведено в действие, когда мимо проезжал кортеж вице-президента страны.

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех и несколько его телохранителей при этом получили легкие ранения.

Ответственность за взрыв пока никто не взял. Талибан свою причастность к теракту отрицает.

Салех, который также является бывшим главой разведки Афганистана, сразу после инцидента выступил с заявлением, что с ним все в порядке и что он получил лишь легкие ожоги. В кадрах, транслировавшихся на местном телевидении он появился с повязкой на руке.

"Я и мой младший сын, который тоже был со мной, в порядке. У меня легкие ожоги на лице и руке от взрывной волны. На данный момент у меня нет точных данных, но я прошу прощения у тех, кто пострадал, и у тех, кто потерял свое имущество в результате нападения - сказал Салех.

#Kabul- Afghan Vice President's Convoy Attacked in Kabul Blast, Vice President Safe। 10 killed.. Dozens injured pic.twitter.com/OeQsNHseOy — Global Bharat News (@Global__Bharat) September 9, 2020

Министерство внутренних дел заявляет, что бомба взорвалась, когда колонна Салеха проезжала через часть Кабула, где находятся магазины, торгующие газовыми баллонами для отопления домов и приготовления пищи. В результате взрыва возник пожар, в результате которого ряд магазинов объяло пламенем.