Теракт в столице Сомали: взрыв в ресторане лишил жизни по меньшей мере трех человек

Представитель министерства информации Исмаил Мухтар Омар сказал, что нападавший зашел в ресторан Blue Sky возле Национального театра Могадишо, а затем привел в действие взрывное устройство.
"Целью террориста-смертника были мирные жители, находившиеся в ресторане. Я находился неподалеку, когда произошел взрыв, и мгновенно добрался до места происшествия. Среди погибших был очень маленький ребенок", - сказал он.
Ни одна из террористических организаций ответственность за нападение пока не взяла.
Связанная с "Аль-Каидой" вооруженная группа "Аш-Шабаб" часто атакует гражданские и правительственные объекты в Могадишо.
В понедельник террорист-смертник убил пятерых сомалийских солдат и серьезно ранил американского военного советника в деревне за пределами южного портового города Кисмайо.
В августе 10 мирных жителей и офицер полиции были убиты боевиками "Аш-Шабаб" в результате взрыва бомбы в престижном отеле на берегу моря в столице.