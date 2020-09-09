Взрыв сотряс землю: во Флориде произошел пожар на химзаводе (Видео)

На химическом заводе во Флориде произошло несколько взрывов. Дым от пожаров был виден за много километров.

В органах управления пожарной безопасности заявили, что конкретная причина все еще не ясна. По предварительной информации возникли неполадки с холодильным оборудованием, приведшие к воспламенению бочек с химическим растворителем.

Несколько свидетелей рассказали местной газете Florida Today, что они слышали более одного взрыва

There was a big explosion and fire earlier today in Palm Bay, Brevard County at a chemical plant that prompted evacuations. pic.twitter.com/ybWeeH4mD5 — Simulation Warlord (@zerosum24) September 8, 2020

Один из них утверждал, что первый взрыв "сотряс землю".

"Это был ужасный грохот, как будто ракета взорвалась над нашими головами", - сказал он газете.

Massive explosion at a chemical plant in Palm Bay, #Florida—injuries and cause unknown. pic.twitter.com/C0UL86osrs — SV News (@SVNewsAlerts) September 8, 2020

Он добавил, что "множественные" взрывы произошли вскоре после первого, и также рассказал, что "красное пламя взмыло в воздух на сотни футов".