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Взрыв сотряс землю: во Флориде произошел пожар на химзаводе (Видео)

Взрыв сотряс землю: во Флориде произошел пожар на химзаводе (Видео)
Обновлено 05:15 Сегодня Телеграф Newsweek Фото: Твиттер
На химическом заводе во Флориде произошло несколько взрывов. Дым от пожаров был виден за много километров.

В органах управления пожарной безопасности заявили, что конкретная причина все еще не ясна. По предварительной информации возникли неполадки с холодильным оборудованием, приведшие к воспламенению бочек с химическим растворителем. 

Несколько свидетелей рассказали местной газете Florida Today, что они слышали более одного взрыва

Один из них утверждал, что первый взрыв "сотряс землю".

"Это был ужасный грохот, как будто ракета взорвалась над нашими головами", - сказал он газете.

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Он добавил, что "множественные" взрывы произошли вскоре после первого, и также рассказал, что "красное пламя взмыло в воздух на сотни футов".

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США, Взрыв, Флорида.

Автор:

Телеграф
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