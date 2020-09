Взрыв сотряс землю: во Флориде произошел пожар на химзаводе (Видео)

В органах управления пожарной безопасности заявили, что конкретная причина все еще не ясна. По предварительной информации возникли неполадки с холодильным оборудованием, приведшие к воспламенению бочек с химическим растворителем.

Несколько свидетелей рассказали местной газете Florida Today, что они слышали более одного взрыва

There was a big explosion and fire earlier today in Palm Bay, Brevard County at a chemical plant that prompted evacuations. pic.twitter.com/ybWeeH4mD5

