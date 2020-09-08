На трассе под Софией загорелся автобус с туристами

В Болгарии в 20 км от столицы Софии загорелся туристический автобус, который направлялся в Стамбул.

Недалеко Софии на ходу загорелся автобус с туристами, который следовал в Турцию

Об этом сообщает болгарский национальный телеканал БНТ1.

Пожар произошел в 23:15, спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на лес вдоль шоссе в районе Вакареля.

Сообщается, что автобус принадлежал туркам и направлялся в Стамбул. В салоне находилось 9 пассажиров, всех вовремя эвакуировали.

О пострадавших не сообщается, но огонь полностью уничтожил багаж туристов, так как автобус выгорел дотла.

О пострадавших при пожаре не сообщается, однако в огне был уничтожен багаж туристов.

Что стало причиной пожара не сообщается. Движение по автостраде, где произошел пожар, уже восстановили.

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