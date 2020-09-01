Детали взрыва дома в Польше: мужчина убил троих членов семьи, а затем повесился

В городе Белосток, что в Польше, произошел взрыв в жилом доме. На месте происшествия обнаружены тела четырех человек, в числе которых ребенок.

Как передает Onet.pl, взрыв произошел на улице Каштановой.

"По сообщению пожарной охраны, четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва и пожара в частном доме в Белостоке. Трагедия произошла в трехэтажном доме на улице Каштановой. Причина взрыва пока неизвестна. Может, взорвался газ. На территории работают десять пожарных расчетов, в том числе поисковая группа. Район был обыскан. Все указывает на то, что жертв больше нет", — говорится в сообщении.

По неофициальной информации "Kurier Poranny", при обыске дома был обнаружен повесившийся мужчина. Человек, живший в этом доме, был хорошо известен полиции из-за неоднократных угроз своей семье.

Полиция уже подтвердила сообщения о том, что взрыв мог быть результатом так называемого "длительного самоубийства".

"При осмотре выяснилось, что и у девочки, и у ее 40-летней матери, и у 72-летней бабушки были раны на теле, нанесенные острым предметом. Также у них есть раны, свидетельствующие о том, что они защищались. А у этого мужчины на шее была петля. Все указывает на то, что мы имеем дело с длительным самоубийством ", - сказали в полиции.

Напомним, во время движения поезда с нефтепродуктами по маршруту Калинковичи - Коростень, на железнодорожных путях произошел взрыв.