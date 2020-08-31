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В Житомирской области произошел взрыв на ж/д путях: СБУ расследует теракт

В Житомирской области произошел взрыв на ж/д путях: СБУ расследует теракт
Обновлено 23:39 Пн, 31 Август 2020 Телеграф УНН Фото: Полиция
Во время движения поезда с нефтепродуктами по маршруту Калинковичи - Коростень, на железнодорожных путях произошел взрыв. СБУ уже ведет расследование по статье ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УК Украины.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, 31 августа около 15:20 поступило сообщение о повреждении пути на перегоне Бехи-Сокорики в Коростенском районе Житомирской области.

На месте происшествия работают полицейские, взрывотехническая служба ГУНП области, работники регионального Управления СБУ, спасатели, железнодорожники. Также выехали следственно-оперативные группы Коростенского отдела полиции и ГУ Нацполиции Житомирской области. Проводится тщательный осмотр места происшествия и выяснение обстоятельств.

"Предварительно установлено, что во время движения грузового поезда сообщением Калинковичи - Коростень произошел взрыв на путях и их повреждение. В то же время поезд, в котором перевозились нефтепродукты, повреждений не получил. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Следователи Управления СБ Украины в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по котором двигался грузовой поезд сообщением "Барбары — Коростень". 

"Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме того, СБУ просит всех возможных свидетелей террористического акта сообщить на условиях конфиденциальности любую важную для следствия информацию по телефону "горячей линии" (0412) 47-21-52 и (096) 563-02-07.

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Все по теме:

СБУ, Взрыв, Житомирская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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