На Донетчине пограничники задержали партию суррогатного алкоголя на кругленькую сумму (Видео)

Сотрудники Госпогранслужбы изъяли контрафактный алкоголь на более 5 млн гривен в Донецкой области.

В Донецкой области правоохранители изъяли 57,5 тысяч бутылок алкогольной продукции различных брендов с поддельными марками акцизного налога стоимостью около 5,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Группой правоохранителей в составе оперативных сотрудников Краматорского пограничного отряда, представителей СБУ и ГФС под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области на одной из автомобильных дорог в Добропольском районе Донецкой области было остановлено два грузовых автомобиля. В ходе осмотра транспортных средств выявлено более 57,5 тысяч бутылок алкогольной продукции различных брендов с поддельными марками акцизного налога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что товар и автомобили изъяты представителями ГФС.

"Сумма оценки изъятого контрафакта составляет около 5,5 млн гривен", - добавляется в сообщении.

Так, лицам, причастным к противоправной деятельности, грозит ответственность, предусмотренная статьями 199 и 204 Уголовного кодекса Украины.