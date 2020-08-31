На Донетчине пограничники задержали партию суррогатного алкоголя на кругленькую сумму (Видео)

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20:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: dpsu.gov.ua
Сотрудники Госпогранслужбы изъяли контрафактный алкоголь на более 5 млн гривен в Донецкой области.

В Донецкой области правоохранители изъяли 57,5 тысяч бутылок алкогольной продукции различных брендов с поддельными марками акцизного налога стоимостью около 5,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Группой правоохранителей в составе оперативных сотрудников Краматорского пограничного отряда, представителей СБУ и ГФС под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области на одной из автомобильных дорог в Добропольском районе Донецкой области было остановлено два грузовых автомобиля. В ходе осмотра транспортных средств выявлено более 57,5 тысяч бутылок алкогольной продукции различных брендов с поддельными марками акцизного налога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что товар и автомобили изъяты представителями ГФС.

"Сумма оценки изъятого контрафакта составляет около 5,5 млн гривен", - добавляется в сообщении.

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Так, лицам, причастным к противоправной деятельности, грозит ответственность, предусмотренная статьями 199 и 204 Уголовного кодекса Украины.

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Все по теме:

Донецкая область, Госпогранслужба, ГПСУ.

Автор:

Телеграф
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