Боевики возобновили пропуск на КПВВ "Новотроицкое"

Пропускные операции в КПВВ "Новотроицкое" осуществляются в штатном режиме, но пропуск граждан с временно оккупированной территории войсками РФ осуществляется медленно. Об этом сообщают в ГПСУ .

По состоянию на 15:45 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" при наличии оснований гуманитарного характера к ВОТУ направилось 248 человек и 23 транспортных средства, а к контролируемой территории Украины - 96 человек и 5 транспортных средства.

В ГПСУ отметили, что пропуск граждан с ВОТУ представителями российско-оккупационных войск осуществляется медленно.

Пограничники и правозащитники продолжают информировать граждан о возможных рисках непропуска представителями НВФ.

Как сообщал Укринформ, украинские пограничники готовы пропускать людей через КПВВ "Новотроицкое" ежедневно, однако смежный блокпост оккупантов работает только по понедельникам и пятницам.

Кроме того, въехать в ОРДЛО могут только те, кого боевики внесли в так называемые списки.

Спасатели Донетчины обустроили временную палатку для проживания людей, застрявших на КПВВ "Новотроицкое". Условия пребывания в палатках учитывают требования карантинных норм.