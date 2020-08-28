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Боевики возобновили пропуск на КПВВ "Новотроицкое"

Боевики возобновили пропуск на КПВВ "Новотроицкое"
Обновлено 18:15 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ
Пропускные операции в КПВВ "Новотроицкое" осуществляются в штатном режиме, но пропуск граждан с временно оккупированной территории войсками РФ осуществляется медленно. Об этом сообщают в ГПСУ .

По состоянию на 15:45 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" при наличии оснований гуманитарного характера к ВОТУ направилось 248 человек и 23 транспортных средства, а к контролируемой территории Украины - 96 человек и 5 транспортных средства. 

В ГПСУ отметили, что пропуск граждан с ВОТУ представителями российско-оккупационных войск осуществляется медленно.

Пограничники и правозащитники продолжают информировать граждан о возможных рисках непропуска представителями НВФ.

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Как сообщал Укринформ, украинские пограничники готовы пропускать людей через КПВВ "Новотроицкое" ежедневно, однако смежный блокпост оккупантов работает только по понедельникам и пятницам.

Кроме того, въехать в ОРДЛО могут только те, кого боевики внесли в так называемые списки.

Спасатели Донетчины обустроили временную палатку для проживания людей, застрявших на КПВВ "Новотроицкое". Условия пребывания в палатках учитывают требования карантинных норм.

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Все по теме:

Украина, ГПСУ, Новотроицкое, КПВВ.

Автор:

Телеграф
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