Боевики возобновили пропуск на КПВВ "Новотроицкое"

По состоянию на 15:45 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" при наличии оснований гуманитарного характера к ВОТУ направилось 248 человек и 23 транспортных средства, а к контролируемой территории Украины - 96 человек и 5 транспортных средства.
В ГПСУ отметили, что пропуск граждан с ВОТУ представителями российско-оккупационных войск осуществляется медленно.
Пограничники и правозащитники продолжают информировать граждан о возможных рисках непропуска представителями НВФ.
Как сообщал Укринформ, украинские пограничники готовы пропускать людей через КПВВ "Новотроицкое" ежедневно, однако смежный блокпост оккупантов работает только по понедельникам и пятницам.
Кроме того, въехать в ОРДЛО могут только те, кого боевики внесли в так называемые списки.
Спасатели Донетчины обустроили временную палатку для проживания людей, застрявших на КПВВ "Новотроицкое". Условия пребывания в палатках учитывают требования карантинных норм.