Обострение в Кашмире: Пакистан обвиняет индийскую армию в смерти несовершеннолетней девочки

Согласно заявлению армии Пакистана, один гражданский убит, еще четверо получили ранения в результате "беспорядочной стрельбы" со стороны индийских военных на линии контроля в районе Кашмир.

В заявлении армии говорится, что индийские войска совершили "неспровоцированные нарушения режима прекращения огня вдоль линии контроля, обстреляв гражданское население из автоматов и минометов в секторах Хотспринг и Рахчикри".

Согласно данным Пакистана, 11-летняя девочка была убита, а четверо мирных жителей, включая 75-летнюю женщину и двух мальчиков, получили ранения.

В заявлении указано, что пакистанская армия отреагировала эффективно, открыв огонь по постам, с которых велись обстрелы.

Пакистан и Индия объявили о прекращении огня вдоль линии контроля, де-факто границы между обеими странами в спорном районе Кашмир. Однако обе стороны регулярно обмениваются перестрелками и обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Напряженность усилилась после того, как Индия отменила особый статус подконтрольного ей Кашмира в августе 2019 года. В ответ Пакистан ухудшил свои дипломатические отношения, приостановил торговые отношения и железнодорожное сообщение с Индией.