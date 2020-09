В Колумбии убийство мужчины полицейскими вылилось в массовые беспорядки: более десяти убитых, сотни раненых (Видео)

На вирусном видео в соцсетях показано, как полицейские неоднократно выстрелили в 46-летнего Хавьера Ордонеза из электрошокера. Его доставили в местный участок, а затем в больницу, где в он скончался вечером среды по местному времени.

По данным полиции, он нарушал карантинные ограничения, распивая алкоголь на открытом воздухе с друзьями. Власти предъявили обвинения двум офицерам, еще пятерым отстранены.

"Национальная полиция приносит свои извинения за любое нарушение закона или незнание правил любыми членами организации", - сказал в пятницу министр обороны Карлос Холмс Трухильо, извинившись от имени полиции.

Ночью после его смерти протестующие вышли на улицы, чтобы потребовать справедливости, что привело к столкновениям с полицией. Пострадали в общей сложности 209 мирных жителей и 194 полицейских.

#Colombia

Anti-police riots have broken out in #Bogota, as angry protesters took to the streets, clashed with the police and burned police stations to demand justice for Javier Ordóñez and other violently murdered by police. #ColombianLivesMatter #DefundThePolice pic.twitter.com/oFudYuR8Gw

— Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) September 11, 2020