Слезоточивый газ, погромы и массовые задержания: "желтые жилеты" вновь провели акцию в Париже (Видео)

Протестующие движения "желтых жилетов" вернулись на улицы Парижа. Полиция Франции в ходе субботних демонстраций применила слезоточивый газ и сообщила о задержании 154 человек.

Несколько сотен демонстрантов собрались на двух площадях Парижа на санкционированные марши.

На одной из них полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые покинули согласованный маршрут. Некоторые из протестующих подожгли мусорные баки и автомобиль.

Власти страны запретили протесты в центральной зоне Парижа, включая Елисейские поля, где в разгар движения желтых жилетов почти два года назад происходили наиболее масштабные столкновения.

Полиция заявила, что к 13:00 по местному времени было произведено 154 задержания.

Возобновление мобилизации желтых жилетов происходит на фоне роста числа заболеваний коронавирусом во Франции

Рост числа COVID-19 в стране достиг рекордного уровня в четверг, когда было зафиксировано почти 10 тысяч новых случаев

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил в пятницу о планах ужесточить меры карантина в некоторых городах, но заявил, что правительство хочет избежать общенациональной изоляции, как это было весной.

Полиция призвала демонстрантов в субботу соблюдать санитарные меры в Париже, который входит в число "красных зон" Франции.