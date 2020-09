"Мы не хотим снова попасть в ад": в Греции полиция разогнала слезоточивым газом протест мигрантов

В субботу мигранты провели митинг с лозунгами "Свободу" и "Нет лагерю" на фоне активизации работ по созданию для них временного жилья в другой части острова Лесбос.

Некоторые протестующие несли рукописные таблички с надписями: "Мы не хотим снова попасть в ад, как Мория" и "Вы слышите нас, миссис Меркель?" в обращении к канцлеру Германии.

Полиция применила слезоточивый газ, когда некоторые из протестующих попытались пройти по заблокированной дороге, ведущей к главному городу острова Митилини, пока неподалеку продолжались работы по строительству нового палаточного городка.

Отмечается, что противостояние было недолгим.

Teargas is being shot at #refugeesgr on the street between #Moria and Mytilini, where refugees are being blocked for the 4th day, without access to shelter, water, food, medicine or any services. #LeaveNoOneToDie #SOSMoria pic.twitter.com/NGiZ8qvhPg

— Vera Magali Keller (@veramagalik) September 12, 2020