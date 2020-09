В Греции горит крупнейший в Европе лагерь мигрантов (Видео)

Пожар вспыхнул в переполненном лагере для мигрантов Мория на острове Лесбос в Греции рано утром в среду.

Причина возгорания пока не ясна, ведь пожар бушует как внутри, так и за пределами объекта, сообщили представители пожарной службы.

Там также сообщили, что мигрантов вывозят в безопасное место.

По словам очевидцев, люди покидали лагерь с багажом в руках.

Для тушения пожара задействовано по меньшей мере 28 пожарных и 9 единиц спецтехники. Спасателям помогают добровольцы.

В лагере Мория проживает более 12 000 человек, а это более чем в четыре раза превышает заявленную вместимость.

Объект часто подвергается критике со стороны гуманитарных организаций за плохие условия жизни.

Как сообщалось ранее, в этом лагере обнаружили 35 зараженных коронавирусом, из-за чего его закрыли на карантин.