Пожар в лагере для мигрантов в Греции: тысячи людей лишились убежища

Греция пытается найти убежище для тысяч мигрантов, проживавших в уничтоженном пожаром лагере на острове Лесбос.

Вечером во вторник пожар охватил лагерь Мория, а в среду еще один пожар уничтожил все оставшиеся палатки.

Официальные лица Греции заявили, что многие из почти 13 тысяч мигрантов, живших в лагере, будут временно размещены на кораблях в ближайшем порту или в палатках, доставленных из Афин.

На материк перевезено около 400 подростков и детей.

Но министр миграции Греции Нотис Митарачи сообщил, что около 2 тысяч человек могут оказаться без доступа к убежищу.

"Надеюсь, к полуночи или рано утром большинству людей будет предложена замена палатки", - сказал он, добавив, что "уязвимые люди и семьи" были доставлены в портовый город Митилини, где им предоставят место для ночевки на кораблях.

Он добавил, что пострадавших или погибших во время пожара нет, а некоторые люди вернулись в «безопасные районы» возле лагеря Мория.

Пожар в лагере Мория вспыхнул в среду утром.

Объект часто подвергается критике со стороны гуманитарных организаций за плохие условия жизни. Его вместимость рассчитана на 3 тысячи человек

Как сообщалось ранее, в этом лагере обнаружили 35 зараженных коронавирусом, из-за чего его закрыли на карантин.