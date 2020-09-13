Смертельные оползни в Непале унесли жизни девяти человек, десятки пропали без вести

По меньшей мере девять человек погибли и 22 пропали без вести в результате двух оползней в трех поселениях в муниципалитете Бархабисе в центральном районе Непала Синдхупалчок.

"Девять тел были извлечены из грунта, поисковые операции по поиску пропавших без вести продолжаются", - сообщил чиновник районной администрации.

По его данным, инциденты произошли около 4:00 утра по местному времени в воскресенье (7:00 по Киеву), причиной оползней стали ночные дожди.

Оползни полностью уничтожили 19 домов, многие другие дома были частично повреждены.

"В общей сложности 222 семьи нуждаются в срочном переселении после оползней", - добавил чиновник.

Район Синдхупалчок, граничащий с Китаем, остается уязвимым для оползней и наводнений после смертельного землетрясения, произошедшего в Непале в апреле 2015 года.