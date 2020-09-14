Стало известно, кто станет новым премьер-министром Японии

Как сообщает ВВС, такое решение было принято путем внутрипартийного голосования.
В нынешней администрации 71-летний Суга занимает должность главного секретарь Кабинета министров. Ожидается, что 16 сентября его изберут новым премьер-министром Японии.
На посту главы партии Суга сменил Синдзо Абэ, который объявил о своей отставке в конце августа.
Напомним, 28 августа Синдзо Абэ заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. У него обострился язвенный колит, из-за которого ему также пришлось покинуть пост премьера в 2007 году.
При этом Абэ сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии Комэйто, что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока не будет выбран кандидат ему на замену.