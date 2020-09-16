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Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии ушло в отставку
Обновлено 05:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Премьер Японии Синдзо Абэ и его кабинет в полном составе уходят в отставку, пишут местные СМИ.

Прошения об этом каждый из министров передал премьеру Абэ.

Есихидэ Суга, новый лидер Либерально-демократической партии, собирается вступить в должность премьер-министра Японии в среду.

Ожидается, что парламент официально изберет Сугу премьером на внеочередной сессии во второй половине дня.

После этого, как ожидается, он сформирует новый кабинет министров.

По данным СМИ, министр финансов Таро Асо и министр иностранных дел Тошимицу Мотеги, а некоторые другие члены кабмина, работавшие при Абэ, сохранят свои посты в новом правительстве. Министр обороны Таро Коно может быть назначен ответственным за административную реформу. Глава Минздрава Кацунобу Като, вероятно, станет преемником Суги на посту главного секретаря кабинета министров.

Стало известно, кто станет новым премьер-министром Японии

28 августа премьер-министр Японии Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Тогда он отметил, что продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник. Преемник Абэ будет занимать пост премьера до конца его срока - до следующих парламентских выборов, запланированных на осень 2021 года.

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Все по теме:

Япония, Синдзо Абэ, Есихидэ Суга.

Автор:

Телеграф
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