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Все дело в шоколаде: японка установила новый рекорд долголетия

Все дело в шоколаде: японка установила новый рекорд долголетия
Обновлено 10:08 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Канэ Танака, чье имя представлено в Книге рекордов Гиннеса как самого пожилого жителя планеты, побила новый рекорд продолжительности жизни в Японии.

Самым пожилым жителем планеты назвали жительницу Японии по имени Канэ Танаке в возрасте 117 лет и 260 дней.

Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Отмечается, что женщина побила мировой рекорд, который также принадлежал жительнице Японии. Однако Наби Тадзима ушла из жизни в позапрошлом году. Она прожила 117 лет и 260 дней.

Достижение Танаке было зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса, а сама японка пообещала не останавливаться на достигнутом и дожить до 120 лет.

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Журналисты поинтересовались, какой рацион у долгожительницы, на что она ответила, что не следит за своим питанием. 

"Мой секрет долголетия? Я обожаю шоколад и газировку", - поведала она.

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Рекорд, Япония, Книга рекордов Гиннеса, Канэ Танаке.

Автор:

Телеграф
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