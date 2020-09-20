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"Значительная победа": в Таиланде протестующие передали требования монарху

"Значительная победа": в Таиланде протестующие передали требования монарху
Обновлено 17:51 Сегодня Телеграф AP Фото: Твиттер
Участники антиправительственных демонстраций в столице Таиланда установили мемориальную доску, символизирующую переход страны к демократии.

Массовый митинг под руководством студентов начался в субботу и стал крупнейшим из серии протестов в этом году: тысячи людей разместились в палатках на ночь на поле Санам Луанг возле Большого дворца в Бангкоке.

"На рассвете 20 сентября люди заявляют, что эта страна принадлежит народу", - гласит часть надписи на мемориальной доске. В апреле 2017 года оригинальная мемориальная доска исчезла с Королевской площади Бангкока и была заменена табличкой, восхваляющей монархию.

"Нация принадлежит не только одному человеку, но и всем нам", - сказал собравшимся студенческий лидер Парит "Пингвин" Чиравак. 

Активистка Панусая Ситиджираваттанакул добавила, что требования протестующих не предполагают избавления от монархии.

"Это предложения с добрыми намерениями сделать так, чтобы институт монархии милостиво оставался выше людей при демократическом правлении", - сказала Ситиджираваттанакул .

Тем не менее такие призывы застали нацию врасплох. Требования протестующих стремятся ограничить власть короля, установить более жесткий контроль над финансами дворца и позволить открытое обсуждение монархии. Их смелость была беспрецедентной, поскольку монархия считается священной в Таиланде, где действует суровый закон, предусматривающий тюремный срок от трех до 15 лет за критику.

Позже протестующие попытались пройти к Большому дворцу, чтобы передать петицию о королевских реформах главе Тайного совета, советникам короля, но были заблокированы полицейскими баррикадами. Ситиджираваттанакул разрешили передать прошение, адресованное царю. Его получил сотрудник полиции, который пообещал передать его в совет.

Вопреки призывам властей: в Таиланде десятки тысяч протестующих потребовали демократических реформ

Организаторы предсказывали, что в акции протеста на выходных примут участие до 50 000 человек, но репортеры AP, присутствовавшие на месте, подсчитали, что к вечеру субботы присутствовало около 20 000 человек.

Тайрелл Хаберкорн, специалист по тайским исследованиям из Университета Висконсин-Мэдисон, сказал, что протестующие, проведя свою акцию, одержали "значительную победу".

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Таиланд, Протесты.

Автор:

Телеграф
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