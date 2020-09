Вопреки призывам властей: в Таиланде десятки тысяч протестующих потребовали демократических реформ

Согласно прогнозам организаторов, в двухдневной акции протеста в Бангкоке должно поучаствовать около 50 тысяч человек.

По оценкам Associated Press, ближе к вечеру на акцию пришли около 20 тысяч человек.

Для контроля мероприятием было задействовано не менее 8 тысяч полицейских.

"Люди, которые пришли сюда сегодня, собрались на мирный протест и действительно призывают к демократии. Полиция вызвала несколько рот правоохранителей. Я верю, что они могут убедиться, что люди в безопасности", - сказал Панупонг Джаднок, один из лидеров протеста.

Демонстранты проигнорировали призыв премьер-министра Прают Чан-оха отменить мероприятие. По его словам, подобная акция может привести к распространению коронавируса и подрыву восстановления пострадавшей экономики Таиланда.

Huge crowd in Bangkok. Many thousands of Thais are protesting today against the government and also demanding reforms to the monarchy. #19กันยาทวงอํานาจคืนราษฏร #WhatsHappeninginThailand pic.twitter.com/L1Fymq50mj

