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Вопреки призывам властей: в Таиланде десятки тысяч протестующих потребовали демократических реформ

Вопреки призывам властей: в Таиланде десятки тысяч протестующих потребовали демократических реформ
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф AP
Тысячи демонстрантов, не обращая внимания на предупреждения полиции, вышли на улицы в столице Таиланда с требованиями о новых выборах и реформе монархии.

Согласно прогнозам организаторов, в двухдневной акции протеста в Бангкоке должно поучаствовать около 50 тысяч человек. 

По оценкам Associated Press, ближе к вечеру на акцию пришли около 20 тысяч человек. 

Для контроля мероприятием было задействовано не менее 8 тысяч полицейских.

"Люди, которые пришли сюда сегодня, собрались на мирный протест и действительно призывают к демократии. Полиция вызвала несколько рот правоохранителей. Я верю, что они могут убедиться, что люди в безопасности", - сказал Панупонг Джаднок, один из лидеров протеста.

Демонстранты проигнорировали призыв премьер-министра Прают Чан-оха отменить мероприятие. По его словам, подобная акция может привести к распространению коронавируса и подрыву восстановления пострадавшей экономики Таиланда.

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Основными требованиями, заявленными протестующими еще в июле, были роспуск парламента, новые выборы, новая конституция и прекращение запугивания политических активистов. С тех пор они провели серию митингов.

Они считают, что Прают, который в качестве тогдашнего командующего армией возглавил переворот 2014 года, свергнув избранное правительство, был несправедливо возвращен к власти на прошлогодних всеобщих выборах, потому что законы были изменены в пользу провоенной партии. Они утверждают, что конституция, принятая при военном правлении, также недемократична.

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Таиланд, Протесты.

Автор:

Телеграф
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