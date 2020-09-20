Вице-премьер Узбекистана умер от осложнений COVID-19

Вице-премьер-министр Узбекистана Уктам Барноев умер от осложнений COVID-19 в возрасте 56 лет.

Об этом сообщает "Спутник Узбекистан".

Барноев умер в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19.

О том, что чиновник заразился коронавирусом, стало известно еще в конце июля. Барноев лечился в одной из частных клиник Ташкента, а затем - в Германии.

Должность вице-премьер-министра Барноев занимал с февраля 2020 года. Также с июля возглавлял Федерацию конного спорта Узбекистана.

Согласно последним данным Worldometer, в Узбекистане в настоящее время выявлено 51235 случаев коронавируса, умерли 429 человек, 47 271 пациент с коронавирусом выздоровел.

Как сообщалось, по состоянию на утро 20 сентября в мире коронавирусом инфицировались 30 987 466 человек, из них 961 401 погибли и 22 587 048 - выздоровели.