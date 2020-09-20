Скачать
Воскресенье, 20.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Протесты в Беларуси: на улицы Минска вышли десятки тысяч человек, связь опять глушат
Протесты в Беларуси: на улицы Минска вышли десятки тысяч человек, связь опять глушат
Вице-премьер Узбекистана умер от осложнений COVID-19
Вице-премьер Узбекистана умер от осложнений COVID-19
Скандальный пенальти помог Заре отобрать очки у Шахтера (Видео)
Скандальный пенальти помог Заре отобрать очки у Шахтера (Видео)
"Это новое начало": Анна Седокова прокомментировала свою тайную свадьбу
Анна Седокова прокомментировала свою тайную свадьбу

Вице-премьер Узбекистана умер от осложнений COVID-19

Вице-премьер Узбекистана умер от осложнений COVID-19
20:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Вице-премьер-министр Узбекистана Уктам Барноев умер от осложнений COVID-19 в возрасте 56 лет.

Об этом сообщает "Спутник Узбекистан".

Барноев умер в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19.

О том, что чиновник заразился коронавирусом, стало известно еще в конце июля. Барноев лечился в одной из частных клиник Ташкента, а затем - в Германии.

Должность вице-премьер-министра Барноев занимал с февраля 2020 года. Также с июля возглавлял Федерацию конного спорта Узбекистана.

Согласно последним данным Worldometer, в Узбекистане в настоящее время выявлено 51235 случаев коронавируса, умерли 429 человек, 47 271 пациент с коронавирусом выздоровел.

Пандемия: В Украине за сутки около 3 тыс человек заболели COVID-19

Как сообщалось, по состоянию на утро 20 сентября в мире коронавирусом инфицировались 30 987 466 человек, из них 961 401 погибли и 22 587 048 - выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Узбекистан, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Хирург без ножа": полезные свойства подорожника
02 Разумков: Нардеп Юрченко не сложил полномочия
03 Кравчук: Ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке
04 Кадровые ротации в Кабмине: Разумков объяснил, почему сейчас "нецелесообразно" менять министров
05 Динамо в нервном матче переиграло Львов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 20 сентября: коронавирус, протесты в Беларуси, матч Заря - Шахтер
Вечерний дайджест: главные события 20 сентября
День в ООС: боевики один раз открывали огонь
День в ООС: боевики один раз открывали огонь
Опрос: Трамп пугает немцев сильнее коронавируса
Опрос: Трамп пугает немцев сильнее коронавируса
Realme готовит к выходу еще одни &quot;умные&quot; часы
Realme готовит к выходу еще одни "умные" часы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь