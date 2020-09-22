Военные самолеты Китая 40 раз пересекли неформальную границу с Тайванем: в Тайбэе требуют прекратить эскалацию напряжения

Президент Тайваня обвинила Китай в эскалации напряжения в Восточной Азии. Заявление прозвучало после того, как за два дня китайские военные самолеты около 40 раз пересекли срединную линию пролива, приблизившись на опасное расстояние к острову.

"Сейчас мы наблюдаем не просто ситуацию вокруг Тайваньского пролива, а ситуацию, имеющую значение для всего региона. Недавние военные действия Китая, особенно в последние несколько дней, явно представляют собой угрозу применения силы", - заявила в воскресенье журналистам президент Цай Инвэнь.

Всплеск военной активности Китая произошел после визита в Тайбэй 19 сентября заместителя государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и экологическим вопросам Кейта Крача.

Пекин осудил трехдневный визит на остров, а представитель министерства иностранных дел страны потребовал от обеих сторон "немедленно прекратить" официальные встречи.

Китай ответил на потепление отношений между Тайбэем и Вашингтоном активизацией военных учений в водах вокруг острова.

Пекин продолжает рассматривать остров как неотъемлемую часть своей территории, несмотря на то, что обе стороны управлялись раздельно на протяжении более семи десятилетий.

Срединная линия Тайваньского пролива является неформальной границей контроля Пекина и Тайбэя.

США поддерживают тесные связи с Тайванем с момента отделения острова от материкового Китая в 1949 году после окончания гражданской войны.

После того, как Вашингтон и Пекин в 1979 году установили официальные дипломатические отношения, США воздерживались от отправки высокопоставленных чиновников в Тайбэй, чтобы не вызывать враждебность у китайского правительства.