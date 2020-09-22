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Военные самолеты Китая 40 раз пересекли неформальную границу с Тайванем: в Тайбэе требуют прекратить эскалацию напряжения

Военные самолеты Китая 40 раз пересекли неформальную границу с Тайванем: в Тайбэе требуют прекратить эскалацию напряжения
Обновлено 03:33 Сегодня Телеграф CNN Фото: Твиттер
Президент Тайваня обвинила Китай в эскалации напряжения в Восточной Азии. Заявление прозвучало после того, как за два дня китайские военные самолеты около 40 раз пересекли срединную линию пролива, приблизившись на опасное расстояние к острову.

"Сейчас мы наблюдаем не просто ситуацию вокруг Тайваньского пролива, а ситуацию, имеющую значение для всего региона. Недавние военные действия Китая, особенно в последние несколько дней, явно представляют собой угрозу применения силы", - заявила в воскресенье журналистам президент Цай Инвэнь.

Всплеск военной активности Китая произошел после визита в Тайбэй 19 сентября заместителя государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и экологическим вопросам Кейта Крача.

Пекин осудил трехдневный визит на остров, а представитель министерства иностранных дел страны потребовал от обеих сторон "немедленно прекратить" официальные встречи.

Китай ответил на потепление отношений между Тайбэем и Вашингтоном активизацией военных учений в водах вокруг острова. 

Пекин продолжает рассматривать остров как неотъемлемую часть своей территории, несмотря на то, что обе стороны управлялись раздельно на протяжении более семи десятилетий.

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Срединная линия Тайваньского пролива является неформальной границей контроля Пекина и Тайбэя.

США поддерживают тесные связи с Тайванем с момента отделения острова от материкового Китая в 1949 году после окончания гражданской войны.

После того, как Вашингтон и Пекин в 1979 году установили официальные дипломатические отношения, США воздерживались от отправки высокопоставленных чиновников в Тайбэй, чтобы не вызывать враждебность у китайского правительства.

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Китай, Тайвань.

Автор:

Телеграф
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