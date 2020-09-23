Китай и Индия договорились прекратить наращивать численность войск на спорной границе

Китай и Индия договорились прекратить ввод дополнительных войск на оспариваемые участки границы и избегать любых действий, которые могут привести к росту напряжения в регионе.

Старшие военные представители из обеих стран встретились в понедельник и обменялись идеями по поводу спорной гималайской границы в Ладакх, сказал китайский представитель министерства обороны Ву Цянь.

В совместном пресс-релизе говорится, что обе стороны согласились "избегать недопонимания и ошибочных суждений" и "воздерживаться от одностороннего изменения ситуации на местах".

До заключения соглашения между двумя державами сохранялась напряженность, несмотря на несколько попыток найти дипломатическое, военное и политическое решение.

На прошлой неделе министр обороны Индии Раджнатх Сингх обвинил Китай в нарушении прошлых соглашений о границах и расширении размещения своих войск в регионе.

Сингх сообщил парламенту, что Индия проинформировала Китай по дипломатическим каналам о том, что ее "попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво являются нарушением двусторонних соглашений".

Рост напряженности произошел после 15 июня, когда в ходе столкновений в долине Галван в регионе Ладакх. Тогда по меньшей мере 20 индийских солдат погибли в рукопашной схватке с китайскими пограничниками.

С тех пор тысячи солдат были размещены по обе стороны границы, известной как линия фактического контроля. Эксперты неоднократно выражали обеспокоенность тем, что напряженность может непреднамеренно вылиться в полномасштабную войну.