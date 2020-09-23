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Китайский миллиардер получил 18 лет за критику Си Цзиньпина

Китайский миллиардер получил 18 лет за критику Си Цзиньпина
Обновлено 04:18 Сегодня Телеграф CNN Фото: Твиттер
Китайский миллиардер Жэнь Чжицян получил 18 лет по обвинениям в коррупции. Это произошло после того, как он раскритиковал действия лидера КНР Си Цзиньпина за его реакцию на пандемию коронавируса.

Во вторник суд в Пекине признал Жэня виновным по нескольким обвинениям, включая хищение около 16,3 миллиона долларов (110,6 миллиона юаней) государственных средств, получение взяток и злоупотребление властью, которое привело к убыткам на общую сумму 17,2 миллиона долларов (116,7 миллиона юаней) для государства.

Судьи приговорили его к 18 годам тюремного заключения и наложили штраф в размере 620 000 долларов (4,2 миллиона юаней). Суд заявил, что он "добровольно сознался во всех своих преступлениях" и "был готов принять решение суда.

Обвинения в коррупции часто используются властями Китая для преследования инсайдеров Коммунистической партии, которые поссорились с руководством.

Осуждение Жэня и его суровый приговор, по всей видимости, призваны послать сигнал другим членам китайской элиты о том, что любая публичная критика или неповиновение Си Цзиньпину будет недопустимой.

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69-летний Жэнь Чжицян откровенно высказывался о китайской политике и делал это чаще, чем это обычно допускается в авторитарном государстве.

Его прямота принесла ему прозвище "Пушка" в китайских социальных сетях.

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Китай, Си Цзиньпин, Жэнь Чжицян.

Автор:

Телеграф
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