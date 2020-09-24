Убили и сожгли "борясь с коронавирусом": Южная Корея считает КНДР виновной в убийстве чиновника

Чиновника из Южной Кореи застрелили и затем сожгли северокорейские войска. Об этом сообщили в минобороны Южной Кореи.

По информации из Южнокорейских источников, убитый чиновник работал в департаменте рыболовства.

Мужчина пропал 21 сентября из патрульного катера примерно в 10 км от границы с КНДР.

Днем позднее мужчину обнаружили в водах КНДР, военные надели противогазы и допрашивали его на расстоянии, после чего им поступил приказ убить обнаруженного человека.

Он был застрелен и затем облит маслом и сожжен.

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что это убийство является шокирующим инцидентом, с которым мириться невозможно.

В сюжете украинского телеканала также добавили, что в Сеуле убеждены, что южнокорейца убили из соображений противодействия COVID-19.

Вследствие чего на границе КНДР усилены меры безопасности.