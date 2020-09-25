Ким Чен Ына заставили извиниться за сожжение южнокорейского чиновника

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын выразил извинения перед президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином за убийство южнокорейского чиновника. По информации Пхеньяна, мужчина нарушил территориальные воды и не отвечал на предупреждения.

Об этом сообщили в южнокорейском информагентстве Yonhap.

Предыстория

Речь идет о 47-летнего мужчине, который был работником в министерстве океанографии и рыбалки Южной Кореи и который исчез утром 21 сентября. Он был на лодке с инспекцией у острова Ёнпхёндо, который фактически находится под контролем Сеула.

По информации южнокорейской разведки, чиновник хотел бежать в Северную Корею. Он выпрыгнул из лодки и направился к северокорейским водам. После чего мужчину подобрало судно КНДР. Его допросили, после чего застрелили, облили бензином и подожгли, утверждает разведка Сеула.

"Считаем, что Северная Корея обратилась к таких бесчеловечных действий и безоговорочно застрелила мужа из-за карантина, введен в связи с распространением COVID-19", - заявляют в разведке.

Извинения Кима

Уже на следующий день после заявления разведки Южной Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын отправил письмо с извинениями за происшествие перед президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и другими южными корейцами.

Сама версия событий Пхеньяна имеет отличия, относительно утверждений Сеула. Северокорейские военные увидели неизвестного мужчину в своих территориальных водах на "плавучем материале" и произвели два предупредительных выстрела в воздух после чего неизвестный стал убегать от них.

Затем военные совершили 10 выстрелов вокруг "плавучего материала", а когда приблизились к нему, то увидели много крови, но не тело.

Материалы были сожжены военными из-за рисков распространениея коронавируса.

Кроме того, в заявлении Ким Чен Ына выражается сожаление по поводу того, что произошло, и поэтому там планируют создать систему прибрежного контроля, чтобы не вызывать "незначительных ошибок или больших недоразумений".