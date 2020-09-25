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Ким Чен Ына заставили извиниться за сожжение южнокорейского чиновника

Ким Чен Ына заставили извиниться за сожжение южнокорейского чиновника
Обновлено 19:50 Сегодня Телеграф hromadske.ua
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын выразил извинения перед президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином за убийство южнокорейского чиновника. По информации Пхеньяна, мужчина нарушил территориальные воды и не отвечал на предупреждения.

Об этом сообщили в южнокорейском информагентстве Yonhap.

Предыстория

Речь идет о 47-летнего мужчине, который был работником в министерстве океанографии и рыбалки Южной Кореи и который исчез утром 21 сентября. Он был на лодке с инспекцией у острова Ёнпхёндо, который фактически находится под контролем Сеула.

По информации южнокорейской разведки, чиновник хотел бежать в Северную Корею. Он выпрыгнул из лодки и направился к северокорейским водам. После чего мужчину подобрало судно КНДР. Его допросили, после чего застрелили, облили бензином и подожгли, утверждает разведка Сеула.

"Считаем, что Северная Корея обратилась к таких бесчеловечных действий и безоговорочно застрелила мужа из-за карантина, введен в связи с распространением COVID-19", - заявляют в разведке.

Извинения Кима 

Уже на следующий день после заявления разведки Южной Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын отправил письмо с извинениями за происшествие перед президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и другими южными корейцами. 

Сама версия событий Пхеньяна имеет отличия, относительно утверждений Сеула. Северокорейские военные увидели неизвестного мужчину в своих территориальных водах на "плавучем материале" и произвели два предупредительных выстрела в воздух после чего неизвестный стал убегать от них.

Затем военные совершили 10 выстрелов вокруг "плавучего материала", а когда приблизились к нему, то увидели много крови, но не тело.

Материалы были сожжены военными из-за рисков распространениея коронавируса. 

Кроме того, в заявлении Ким Чен Ына выражается сожаление по поводу того, что произошло, и поэтому там планируют создать систему прибрежного контроля, чтобы не вызывать "незначительных ошибок или больших недоразумений".

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Северная Корея, Ким Чен Ын.

Автор:

Телеграф
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