Появилось подробное сравнение военной мощи Армении и Азербайджана

Сколько техники и солдат у стран, воюющих за Нагорный Карабах

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха 27 сентября перешел в горячую фазу. Воюющие стороны ежедневно обмениваются ударами и сообщают о многочисленных потерях противника. Но точной информации о потерях практически нет.

На сайте Aljazeera появилось сравнение военного потенциала Азербайджана и Армении. Судя по представленной информации, Азербайджан существенно превосходит противника и по количеству солдат, и по наличию военной техники.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что ситуация в Нагорном Карабахе - это не война между Арменией и Азербайджаном, а война между Турцией и Россией. И развязала ее именно Анкара.

В свою очередь главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов представил подробный анализ военных действий в Нагорном Карабахе и спрогнозировал, как будет развиваться ситуация в ближайшее время.