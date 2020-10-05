В Бишкеве массовые протесты переросли в стычки с полицией: подробности, фото и видео

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти.".
По предварительной информации, силовики начали разгонять протестующих в центре Бишкека, правоохранители применяют светошумовые гранаты.
В столице Кыргызстана сторонники оппозиционных партий, не согласных с предварительными результатами парламентских выборов в Киргизии, двинулись к зданию парламента.
Пару десятков митингующих повредили ворота и попытались проникнуть на территорию, где выстроилась охрана.
На данный момент слышны выстрелы, - информируют в "Раньше всех. Ну почти.".
Видео того, как протестующие ломают ворота здания парламента в Бишкеке:
Ранее сообщалось, что в столицу Армении Ереван прибыл российский секретный спецборт. В Кремле пока не владеют информацией о рейсе. В сети озвучивают причины.