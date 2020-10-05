В Бишкеве массовые протесты переросли в стычки с полицией: подробности, фото и видео

В столице Кыргызстана Бишкеке люди вышли на массовые протесты, которые переросли в стычки с полицией. В сети появились фото и видео с места событий.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти.".

По предварительной информации, силовики начали разгонять протестующих в центре Бишкека, правоохранители применяют светошумовые гранаты.

В столице Кыргызстана сторонники оппозиционных партий, не согласных с предварительными результатами парламентских выборов в Киргизии, двинулись к зданию парламента.

Пару десятков митингующих повредили ворота и попытались проникнуть на территорию, где выстроилась охрана.

На данный момент слышны выстрелы, - информируют в "Раньше всех. Ну почти.".

Видео того, как протестующие ломают ворота здания парламента в Бишкеке:

Ранее сообщалось, что в столицу Армении Ереван прибыл российский секретный спецборт. В Кремле пока не владеют информацией о рейсе. В сети озвучивают причины.