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В Ереване приземлился «секретный» спецборт из России (фото)

В Ереване приземлился «секретный» спецборт из России (фото)
16:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Сегодня в столицу Армении Ереван прибыл российский секретный спецборт. В Кремле пока не владеют информацией о рейсе. В сети озвучивают причины.

Об этом сообщили lenta.ru.

По предварительной информации, самолет с бортовым номером RA-96019 вылетел из Москвы  в понедельник, 5 октября, в 09:14 и приземлился в столице Армении спустя 2 часа 40 минут. 

Скриншот самого спецрейса:

самолет РФ прибыл в Ереван

Пока нет данных о целе рейса, прибывшего в Ереван.

Также сообщалось, что спецотряд "Россия" занимается перевозкой должностных лиц страны и высокопоставленных представителей спецслужб и ВС РФ и подчиняется Управлению делами главы государства.

В Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти" озвучили комментарий пресс-секретаря Дмитрий Пескова по данному рейсу.

"Я не располагаю такой информацией", - заявил в ответ на запрос уточнить, кто и зачем отправился в Ереван на самолете СЛО, представитель Кремля в понедельник.

Ранее в сетях уже были замечены сообщения о прибытии самолета в столицу Армении.

Также Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти" озвучили заявление пресс-секретаря премьера Армении Мане Геворкяна по данному инциденту.

В тексте сообщения говорилось, что спецборт из РФ уже приземлился в аэропорту Еревана.

Ранее сообщалось, что уже 9 дней подряд идут бои за Нагорный Карабах.

Также сообщалось, что известный российский политолог из США Андрей Пионтковский озвучил причину войны в Нагорном Карабахе и причину причастности к ней Путина.

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Самолет, Армения, РФ, Ереван.

Автор:

Телеграф
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