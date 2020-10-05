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Война за Нагорный Карабах: что известно по состоянию на 5 октября

Война за Нагорный Карабах: что известно по состоянию на 5 октября
Обновлено 09:49 Сегодня Телеграф
Уже девятый день подряд идут бои за Нагорный Карабах.

Сегодня ночью появилось сообщение Азербайджана о ракетной атаке по энергоблоку гидроэлектростанции и гражданской инфраструктуре. Пострадали 5 гражданских. В Армении факт обстрела отрицают.

Был обстрелян второй по величине город Азербайджана Гянджа. Зафиксировано четыре ракетных удара и "Смерч" с кассетными боеприпасами.

Также обстреляны Хызы и Апшеронский район (две ракеты средней дальности по 300 км), водохранилище и электростанция в Мингячевире (2 ракеты).

В Сеть попало видео бомбежки Степанакерта ("столицы" Нагорного Карабаха).

Минобороны Азербайджана показало видео запуска ракет с территории Армении.

Напомним, новое обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха началось 27 сентября 2020 года. Политолог заявил, что война в Нагорном Карабахе вспыхнула с подачи Путина.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения.

Автор:

Телеграф
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