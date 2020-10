Война за Нагорный Карабах: что известно по состоянию на 5 октября

Сегодня ночью появилось сообщение Азербайджана о ракетной атаке по энергоблоку гидроэлектростанции и гражданской инфраструктуре. Пострадали 5 гражданских. В Армении факт обстрела отрицают.

Был обстрелян второй по величине город Азербайджана Гянджа. Зафиксировано четыре ракетных удара и "Смерч" с кассетными боеприпасами.

Также обстреляны Хызы и Апшеронский район (две ракеты средней дальности по 300 км), водохранилище и электростанция в Мингячевире (2 ракеты).

Missile attacks by Armenia against Azerbaijani civilians and civil infrastructure:

1. Ganja:4+Smerch missiles with cluster ammunition. 2nd biggest city.

2. Khizi&Absheron region: Two 300 km mid range missile.

3. Mingachevir: 2 missiles. Water reservoir and Electricity plant pic.twitter.com/m4vFz5zrKw

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020