Протесты в Кыргызстане: демонстранты ворвались в здание парламента (Видео)

"По оперативным данным на 00:00 в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило 65 пострадавших, из них 40 - представители силовых структур. Двое граждан с переломами госпитализированы в отделение реанимации, состояние врачами оценивается как тяжелое", - пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные Минздрава Кыргызстана.
Відео розгону протестувальників у столиці Киргизстану pic.twitter.com/UV7kRU7Xo1
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 5, 2020
Партия "Биримдик", которая согласно предварительным данным побеждает на выборах уже заявила о готовности пойти на повторные выборы.
"Политическая партия "Биримдик" готова пойти на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана, - ред.) в случае их объявления. "Биримдик" призывает к этому и все другие партии, преодолевшие 7% барьер", - сказано в заявлении политсилы в Фейсбук.
Тем временем, протестующие захватили здание парламента и администрации президента.
"Число участников акции составляет порядка 3-5 тыс. человек, которым, несмотря на оказываемое милицией сопротивление, удалось войти в охраняемый объект", - пишет Интерфакс.
#Кыргызстан. В Бишкеке протестующие против итогов выборов прорвались в здание парламента, где также находится администрация президента, и захватили его. Сообщают, что чиновники массово бегут из #Бишкека pic.twitter.com/A1e0TFgP1N
— Kavkaz Center (@newkc14) October 5, 2020
Также сообщается, что демонстранты протаранили грузовиками ворота здания Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) страны и ворвались на территорию.
4 октября в стране прошли парламентские выборы.
Проходной барьер преодолели лишь четыре партии. Представители политсил, которые не смогли пройти в парламент, заявили о подтасовке результатов и применении админресурса.
5 октября в Кыргызстане начались протесты, которые быстро переросли в столкновения с правоохранителями.