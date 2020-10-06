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Протесты в Кыргызстане: демонстранты ворвались в здание парламента (Видео)

Протесты в Кыргызстане: демонстранты ворвались в здание парламента (Видео)
Обновлено 01:24 Сегодня Телеграф
Во время столкновений на протестах в Кыргызстане более сотни человек получили ранения, погибших нет.

"По оперативным данным на 00:00 в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило 65 пострадавших, из них 40 - представители силовых структур. Двое граждан с переломами госпитализированы в отделение реанимации, состояние врачами оценивается как тяжелое", - пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные Минздрава Кыргызстана. 

Партия "Биримдик", которая согласно предварительным данным побеждает на выборах уже заявила о готовности пойти на повторные выборы.

"Политическая партия "Биримдик" готова пойти на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана, - ред.) в случае их объявления. "Биримдик" призывает к этому и все другие партии, преодолевшие 7% барьер", - сказано в заявлении политсилы в Фейсбук

Тем временем, протестующие захватили здание парламента и администрации президента. 

"Число участников акции составляет порядка 3-5 тыс. человек, которым, несмотря на оказываемое милицией сопротивление, удалось войти в охраняемый объект", - пишет Интерфакс. 

Также сообщается, что демонстранты протаранили грузовиками ворота здания Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) страны и ворвались на территорию. 

4 октября в стране прошли парламентские выборы. 

Проходной барьер преодолели лишь четыре партии. Представители политсил, которые не смогли пройти в парламент, заявили о подтасовке результатов и применении админресурса. 

5 октября в Кыргызстане начались протесты, которые быстро переросли в столкновения с правоохранителями. 

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Протесты, Кыргызстан.

Автор:

Телеграф
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