Смерть первого протестующего и аннулирование результатов выборов: что происходит в Кыргызстане 6 октября

После ночных протестов в Кыргызстане есть первая жертва.

Протесты в Кыргызстане начались в понедельник 5 октября после оглашения предварительных итогов парламентских выборов, в которых большинство голосов получили провластные партии. Ряд известных оппозиционных партий заявили о грубых нарушениях в ходе выборов, в том числе о массовом подкупе голосов избирателей и использовании административного ресурса.

Ночью протестующие ворвались в здание парламента и подпалили его. Бывшего спикера парламента Адахана Мадумарова захватили и вели через толпу. Начали освобождать политзаключенных.

Из СИЗО выпустили политика Садыра Жапарова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В Бишкеке около здания СИЗО-1 собрались сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Они намерены освободить из заключения всех обвиняемых по делу о кой-ташских событиях 7-8 августа 2019 года.

На утро 6 октября всего в организации здравоохранения поступили по линии скорой помощи и самообращением 590 пострадавших, из них 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отпраавлены на амбулаторное лечение. 150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации. 1 пострадавший скончался.

Напомним, во время протестов в Кыргызстане демонстранты ворвались в здание парламента (Видео).