Индия протестировала оружие, способное поражать подлодки с расстояния в более чем 600 км (Фото, Видео)

Индия заявила об успешном испытании ракеты-торпеды, способной в теории поражать подлодки противника на расстоянии в более чем 600 км.

Ракета-торпеда, получившая название системы SMART (Supersonic Missile Assisted Release of Torpedo), была запущена с острова Уиллер у побережья индийского штата Одиша в понедельник, сообщает Министерство обороны страны.

"Все цели миссии, включая полет ракеты на заданную дальность и высоту, отделение носового конуса, выпуск торпеды и развертывание механизма снижения скорости (VRM), были выполнены идеально", - сказано в заявлении.

В министерстве добавили, что использование сверхзвуковой ракеты сильно увеличивает дальность действия торпеды.

"Это станет крупным технологическим прорывом в области противодействия подводной войне", - написал министр обороны Индии Раджнат Сингх в своем твиттере.

Согласно отчетам индийской "оборонки", ракета несет торпеду с батарейным питанием, боеголовкой весом 50 килограммов и дальностью действия около 20 километров.

Использование ракеты для доставки ее ближе к цели расширяет дальность ее действия до более 640 км (400 миль). Отмечается, что сама ракета-носитель летит способна разгоняться до скорости в три раза превышающей скорость звука, то есть более чем в 3600 км/ч.

Video of today’s Supersonic Missile Assisted Release of Torpedo (SMART) launch: https://t.co/LnFTpR9We7 pic.twitter.com/b3zRJpDO04 — Livefist (@livefist) October 5, 2020

У других стран, включая Россию, США и Японию, есть снаряды или ракеты, которые могут нести легкую торпеду, но ни одна из них не приблизилась к заявленной дальности действия индийского оружия.

В последние годы Индия наращивает свои возможности по борьбе с подводными лодками, приобретая самую современную технику, вроде американских разведывательных самолетов Boeing P-8 и вертолетов MH-60R Seahawk.

Эти самолеты могут обнаруживать подводные лодки противника, действуя вдали от военных кораблей Индии, вооруженных системой SMART.

Это вооружение может сыграть значительную роль по сдерживания Китая, который расширяет свое присутствие в Индийском океане. По данным Министерства обороны США, Пекин имеет значительный современный флот из 60 подводных лодок.

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) также имеет доступ к портам в Индийском океане, включая свою первую зарубежную базу в Джибути на Африканском Роге.