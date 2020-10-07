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Индия протестировала оружие, способное поражать подлодки с расстояния в более чем 600 км (Фото, Видео)

Индия протестировала оружие, способное поражать подлодки с расстояния в более чем 600 км (Фото, Видео)
Обновлено 05:51 Сегодня Телеграф CNN Фото: Твиттер
Индия заявила об успешном испытании ракеты-торпеды, способной в теории поражать подлодки противника на расстоянии в более чем 600 км.

Ракета-торпеда, получившая название системы SMART (Supersonic Missile Assisted Release of Torpedo), была запущена с острова Уиллер у побережья индийского штата Одиша в понедельник, сообщает Министерство обороны страны.

"Все цели миссии, включая полет ракеты на заданную дальность и высоту, отделение носового конуса, выпуск торпеды и развертывание механизма снижения скорости (VRM), были выполнены идеально", - сказано в заявлении. 

В министерстве добавили, что использование сверхзвуковой ракеты сильно увеличивает дальность действия торпеды.

"Это станет крупным технологическим прорывом в области противодействия подводной войне", - написал министр обороны Индии Раджнат Сингх в своем твиттере.

Согласно отчетам индийской "оборонки", ракета несет торпеду с батарейным питанием, боеголовкой весом 50 килограммов и дальностью действия около 20 километров.

Использование ракеты для доставки ее ближе к цели расширяет дальность ее действия до более 640 км (400 миль). Отмечается, что сама ракета-носитель летит способна разгоняться до скорости в три раза превышающей скорость звука, то есть более чем в 3600 км/ч.

У других стран, включая Россию, США и Японию, есть снаряды или ракеты, которые могут нести легкую торпеду, но ни одна из них не приблизилась к заявленной дальности действия индийского оружия.

В последние годы Индия наращивает свои возможности по борьбе с подводными лодками, приобретая самую современную технику, вроде американских разведывательных самолетов Boeing P-8 и вертолетов MH-60R Seahawk.

Эти самолеты могут обнаруживать подводные лодки противника, действуя вдали от военных кораблей Индии, вооруженных системой SMART.

Индия присоединилась к "элитному клубу" стран, имеющих гиперзвуковые технологии

Это вооружение может сыграть значительную роль по сдерживания Китая, который расширяет свое присутствие в Индийском океане. По данным Министерства обороны США, Пекин имеет значительный современный флот из 60 подводных лодок.

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) также имеет доступ к портам в Индийском океане, включая свою первую зарубежную базу в Джибути на Африканском Роге.

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Индия, Вооружение, Ракета, Торпеда.

Автор:

Телеграф
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