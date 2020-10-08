Вспыхнул как спичка: в Южной Корее загорелся 33-этажный дом (видео)

Огонь полностью охватил многоэтажный дом в городе Ульсан.

Происшествие случилось вечером 8 октября. Возгорание началось на двенадцатом этаже. Сильный ветер способствовал молниеносному распространению огня. В считанные минуты пламя охватило уже все здание и оно стало похоже на огромный факел.

В какой-то момент огонь перебросился на здание расположенного рядом торгового центра, но его удалось оперативно потушить.

Точное число пострадавших пока не сообщается. Местные СМИ пишут, что в больницы были отправлены 15 человек. Большинство жителей вспыхнувшего дома удалось эвакуировать. Спасатели продолжают борьбу с огнем.

Известно, что первые три этажа здания занимал торговый центр, а на остальных были квартиры, в которых проживали 127 семей.

Напомним, в мае 2020 года пожар полностью уничтожил небоскреб в городе Шарджа в ОАЭ. К счастью, тогда обошлось без жертв, пострадали 12 человек.